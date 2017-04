Partizani mund Luftëtarin dhe gdhihet në krye

Shtuar më 08/04/2017, ora 21:27

Për herë të parë këtë sezon, Partizani udhëheq i vetëm Kategorinë Superiore. Të paktën për 24 orë, deri kur të mësohet rezultati i ndeshjes mes Kukësit dhe Vllaznisë të dielën Të kuqtë sot bënë detyrën duke mposhtur 2-0 Luftëtarin, fitore që i ngjit në kuotën e 58 pikëve, tri më shumë se rivalët verilindorë e +8 nga Skënderbeu që i bën vizitë Flamurtarit të dielën Në “Selman Stërmasi” skuadra e Sulejman Starovës vulosi gjithçka që në pjesën e parë. Idriz Batha që në minutën e pestë shndërroi në gol një penallti të fituar nga Ekuban, i cili dyfishoi dy minuta para pushimit.Misioni i Partizanit u bë më i lehtë edhe me daljen e Usama Mutumanes me dy kartonë të verdhë në të 40-n. Përkundër inferioritetit numerik, miqtë gjirokastritë u përpoqën në pjesën e dytë, por gabuan para portës.Kjo disfatë e lë ekipin e Milinkoviçit në vendin e katërt me 36 pikë, vetëm një më shumë se Vllaznia.