Pas 26 vitesh i shënuan gol Unitedit, Brighton fitore historike (VIDEO)

Shtuar më 04/05/2018, ora 22:59

Manchester United ka pësuar humbje në kuadër të xhiros së 36 të Ligës Premier.Djajtë e Kuq kanë humbur si mysafir në stadiumin “Amex” kundër Brightonit me rezultat 1-0, e cila ka bërë që t’i afrohen edhe më tepër mbijetesës në ligën elitare angleze.Gjatë gjithë ndeshjes dominuan të besuarit e trajnerit Jose Mourinho, por vendasit arritën të shënojnë gol, cili vjen pas më shumë se 26 vjetëve kur kishin shënuar për herë të fundit kundër Unitedit në barazimin 1-1.Marouane Fellaini në të tretin minutë pati një rast për Manchesterin, por nuk u tregua i saktë para portës së Ryanit.David de Gea nuk lejoi të mposhtej porta e vetë në të njëzetën minutë kur priti një top të Glenn Murrayt.Kur pritej që mysafirët të realizonin gol, vendasit me një kundërsulm i ndëshkuan skuadrën nga “Old Trafford”.Pascal Gross dërgoi një top në golin e mysafirëve në të 57 minutë, por të cilën e largoi nga vija e portës , Marcos Rojo.Megjithatë, kamera e vendosur në vijën e golit sinjalizoi se topi ka kaluar vijën e portës dhe kështu gjyqtari tregoi gishtin në drejtim të mesit të fushës.Njëzet minuta para përfundimit të ndeshjes , Marcus Rashford pati një rast të mirë për të barazuar ndeshjen, por që u ndal sërish prej portierit Ryan.Katër minuta para përfundimit të ballafaqimit, Jesse Lingard shpërdoron një mundësi i gjetur përballë portierit e dërgon topin jashtë kornizave të portës Deri në fund të ndeshjes më nuk pati gola dhe kështu takimi përfundoi në dobi të vendasve me rezultat 1-0.Pas kësaj, United mbetet në vendin e dytë të renditjes tabelore me 72 pikë, ndërsa Brighton ngritët në pozitën 11 me 40 pikë dhe është shumë pranë sigurimit të qëndrimit edhe për një sezon në ligën elitare angleze.