Pas Arthur, vizitat mjekësore te Juventusi i kryen edhe futbollisti i City-t

Shtuar më 28/06/2020, ora 11:24

Felix Correia do t’i bashkohet Juventusit.Portugezi do të kryejë vizitat mjekësore së bashku me mesfushorin e Barcelonës, Arthur Gianluca Di Marzio shkruan se Correira do të largohet nga Manchester City vetëm 1 vit pasi nënshkroi me qytetarët dhe do t’i bashkohet ekipit italian. Ai pritet të luajë në ekipin U-23 sezonin e ardhshëm.19-vjeçari sapo mbërriti në Angli prej Sportingut u huazua menjëherë në Holandë te AZ Alkmar. Ai luan si sulmues krahu të djathtë, por mund të luajë dhe majtas. Correia është dhe lojtar kombëtareje sepse përfaqëson Portugalinë U-19.