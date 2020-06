Pas barazimit me Sassuolon vjen një tjetër lajm i keq për Interin, pezullohet me 3 ndeshje mbrojtësi

Shtuar më 25/06/2020, ora 15:25

Telashe për Interin e Antonio Conets, sepse pas barazimit të beftë 3-3 kundër Sassuolos në "Sna Siro" mbrëmjen e djeshme, tani do të duhet të bëjë për 3 javë pa mbrojtësin sllovak Milan Skriniar.Ky i fundit u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë në minutat shtesë të ndeshjes dhe la skuadrën me 10 futbollistë, ndërsa Gjykata Sportive vendosi ta pezullojë sot për 3 ndeshjet e ardhshme si dhe ta gjobitë me 10 mijë euro.Në motivacionin e dënimit thuhet se lojtari është ndëshkuar dy herë me karton të verdhë brenda 90 minutave dhe ka përdorur shprehje fyese e blasfemike, para se të linte fushën e lojës i detyruar.Mbrojtësi zikaltër kreu një ndërhyrje të panevojshme në minutat shtesë të sfidës, për më tepër në një zonë të fushës ku kundërshtari nuk mund ta rrezikonte, ndërsa tani do të penalizojë më shumë të tijtë, duke qenë se edhe kalendari është mjaft i ngjeshur.Pritet me interes reagimi i klubit zikaltër, pasi paraprakisht raportohet se do të ketë apelim të dënimit , i cilësuar i ashpër prej tyre, por njëkohësisht edhe një gjobë për futbollistin, për mungesë të përgjegjësisë në fushën e lojës.Kujtojmë që përveç Skriniar, në sfidën e radhës ndaj parmës do të mungojë edhe Antonio Conte, i cili dje ka marrë një tjetër karton të verdhë dhe ka plotësuar numrin e tyre, ndaj do të jetë i detyruar ta shohë ndeshjen nga tribuna e boshatisur e "Tardinit".