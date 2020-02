Pas dënimit të Man City, Guardiola merr vendim të rëndësishëm për karrierën e tij

Shtuar më 15/02/2020, ora 22:18

Manchester City dje u dënua nga UEFA me dy vite pa të drejt paraqitjeje në garat evropiane dhe me 30 milionë euro gjobë.Shumë thashetheme u thanë nga dje për lojtarët e trajnerin si dhe largimet e mundshme të tyre megjithatë Guardiola ka thënë se do ta respektojë kontratën dhe do të qëndrojë deri në përfundim të saj. Guardiola ka kontratë me "Citizens" deri në verën e vitit 2021.