Pas humbjes me Lazion, vjen një lajm i mirë për Juventusin

È una sconfitta che fa male ma dobbiamo rialzarci, imparare dagli errori commessi e continuare a lavorare duramente per migliorare. Stamattina mi sono sottoposto a una risonanza per conoscere l’entità dell’infortunio di ieri e fortunatamente non è grave. Grazie a tutti per i messaggi di affetto, tornerò molto presto! #ForzaJuve #Olimpico #LazioJuve @juventus Es una derrota que nos duele pero hay que levantarse, aprender de los errores cometidos y seguir trabajando duro para mejorar. Esta mañana me he sometido a una resonancia para conocer el estado de la lesión que sufrí ayer y afortunadamente no es grave. Muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo, volveré muy pronto! #ForzaJuve #Olimpico #LazioJuve @juventus