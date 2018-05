Pas Panuçit, një tjetër italian vjen tek kuqezinjtë

Shtuar më 07/05/2018, ora 15:46

Ndryshime në stafin e Kombëtares Ish-mbrojtësi i Romës dhe i Kombëtares italiane , Marco Casseti , do të jetë ndihmësi i Cristian Panuccit Ai do të zëvendësojë Paolo Rodolfin, i cili do të marrë postin e vëzhguesit të talenteve. Casseti pritet të nisë punën në fund të majit dhe do të debutojë në stolin e kuqezinjve në miqësoret e planifikuara.40-vjeçari është një njohje e vjetër e Panuccit pasi së bashku kanë luajtur te Roma për disa vite.Në të kaluarën, ish-mbrojtësi ka veshur fanellën e Veronës, Lecces, Udineses, Watfordit dhe Comos.Lajmi për emërimin e Cassetit si ndihmëstrajner i Kombëtares shqiptare është konfirmuar edhe nga mediat italiane