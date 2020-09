Pas Ramos reagon edhe Modric: Largimi i Messit, humbje e madhe për La Ligan

Shtuar më 03/09/2020, ora 09:01

Luka Modric e ka cilësuar humbje të madhe largimin e mundshëm të Lionel Messit nga La Liga.Saga për largimin e gjashtë herë fituesit të Topit të Artë nga Barcelona, vazhdon të jetë aktive në media, me babanë e tij që ka mbërritur në Spanjë, për të diskutuar me drejtuesit e klubit katalan."Do të ishte një humbje e madhe. Njëjtë sikur kur u largua Cristiano", ka deklaruar Modric "Por ju nuk mund të mendoni për të kaluarën. Është futboll dhe kjo është e gjitha. Nëse ndodh do të ishte një humbje e madhe për imazhin e ligës".Megjithëkëtë, Modric thotë se duhet shikuar përpara , te futbollistët e tjerë që do të bëhen yje në të ardhmen."Por ne duhet të shikojmë përpara . Lojtarët e tjerë do të bëhen yje".