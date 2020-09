Pas Tonalit, ditën e nesërme te Milani pritet që një tjetër lojtar të kryej vizitat mjekësore

Shtuar më 09/09/2020, ora 15:15

Ditë e rëndësishme merkatoje te Milani , sepse pasditen e sotme pritet të prezantohet zyrtarisht te kuqezinjtë mesfushori i talentuar italian Sando Tonali. Ky i fundit kishte arritur akordin prej ditësh me Milani dhe sot ka mbërritur në qytet për të kryer vizitat mjekësore, ndërsa më pas do të hedhë edhe firmën mbi kontratë.Mesfushori i talentuar do të transferohet te Milani me formulën e huazimit për 10 milionë euro, me detyrim blerjeje për 28 milionë euro të tjera, që kuqezinjtë do t’i paguajnë vetëm verën e ardhshme.Nga ana tjetër vetë Tonali do të firmosë një kontratë 5-vjeçare me pagë prej 2.2 milionë eurosh në sezon dhe te Milani pritet të veshë fanellën me numër 8, që më herët e ka mbajtur Gennaro Gattuso, ndërsa kjo është një ëndërr e bërë realitet për talentin italian, i cili që ik vogël ka qenë tifoz i kuqezinjve.Përveç Tonalit, Milani ka gjetur sot edhe zëvendësuesin e parë të Donnarummës, i cili do të jetë 34-vjeçari rumun Ciprian Tatarusanu. Kuqezinjtë kanë arritur marrëveshjen me futbollistin, që së fundi ka qenë pjesë e Lyonit dhe nesër do të vijë në Milano për të kryer vizitat mjekësore dhe hedhur firmën mbi kontratë.Tatarusanu është një njohje e vjetër për kampionatin italian, pasi më herët ka mbrojtur me sukses edhe portën e Fiorentinës, ndërsa tani do të qëndrojë në pankinën e Milanit për të bërë portierin e dytë.