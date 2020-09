Pas videos së Georginës si sirenë, të gjithë po e quajnë Cristianon me fat (FOTO LAJM)

Shtuar më 08/09/2020, ora 14:31

Sulmuesi i Juventusit, Cristiano Ronaldo, filloi përgatitjet për sezonin e ri. Portugezi është rikthyer në Torino pas pushimeve luksoze që kaloi në vendlindjen e tij së bashku me familjen.35-vjeçari është thjesht me fat sepse bashkëshortja e tij, Georgina Rodriguez, është thjesht mahnitëse. Bukuroshja postoi se fundmi një video në “Instagram”, ku shfaqet duke notuar nën ujë. Georgina , e cila nuk nguron të postojë foto provokuese në rrjetet sociale, këtë herë ngjan fiks si një sirene deti.Çifti është në një marrëdhënie të shkëlqyer dhe këtë e tregojnë shpesh me postimet e dedikuara për njëri -tjetrin.