Pasi i tha "po" Kosovës, Avdijaj pozon me bluzën e UÇK-së

Abonohuni për lajmet sportive me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 31/12/2016, ora 11:39

Dionis Avdijaj do t'i bashkohet përfaqësues e Kosovës , duke qenë se gjatë gjithë kësaj periudhe nuk mori kurrë një sinjal apo ftesë nga Kombëtarja e Shqipërisë, përtej dëshirës së tij të hershme për t’u veshur kuqezi.Talenti i Schalkes ka postuar në profilin e tij në Facebook, së bashku me disa miq të tij, të veshur me bluzat e UÇK-së.Kujtojmë që për një episodë të tillë, Kaçe pati shumë probleme me Paokun disa vite më parë.