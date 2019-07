Patrick Cutrone lë grumbullimin, niset drejt Anglisë

Shtuar më 27/07/2019, ora 11:08

Sulmuesi i Milan, Patrick Cutrone ka lënë Bostonin ku ndodhej me skuadrën e tij për fazën përgatitore dhë është nisur drejtë Anglisë.Sipas asaj që raporton "Sky Sport" drejtuesit e "kuqezinjve" kanë gjetur akordin me klubin e Wolves, për transferimin e Cutrones.Marrëveshja midis dy klubeve sipas medias, ka qenë arritur që para një jave, por pritej vetëm "OK" i lojtarit.Futbollisti 21 vjeçar nuk e dëshironte një largim nga skuadra milaneze, por duke parë se ai nuk bënte më pjesë në planet e ekipit, është bindur dhe ka vendosur që të largohet.