Patrick Vieira merr drejtimin e Arsenalit?

Shtuar më 06/12/2019, ora 16:07

Arsenali po zhvillon një ndër sezonet më të këqinj të viteve të fundit, me “Topçinjtë” që renditen në vendin e 10 me 19 pikë pas 15 javësh. Plot 10 pikë nga zona Champions, por nuk është ky shqetësimi kryesor.Ajo që shqetëson më së shumti është çështja e trajnerit të ri, pasi Freddie Ljunberg është një zgjedhje emergjence pas shkarkimit të Emeri dhe ekipi nuk po reagon. Zgjedhja duhet të bëhet sa më shpejt dhe së fundmi në skena ka dalë një emër i ri. Bëhet fjalë për Patrick Vieira . Ish-legjenda e londinezëve aktualisht drejton Nicen , por një ofertë nga Arsenal do ta tundonte jo pak. I vetmi problem mbeten drejtuesit francezë, që nuk do të pranonin ta linin aq lehtë të largohej trajnerin e tyre.Mediat në Angli bëjnë me dije që në ditët në vijim të nisin kontaktet nëse do të bëhet e mundur që Vieira të lërë Nicen për të kaluar tek Arsenali. Do të ishte një rikthim për francezin tek “Topçinjtë” me të cilët ka ngritur në qiell titullin e famshëm të vitit 2005 në Premier League.