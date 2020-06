Pedro thuajse lojtar i Romës

Shtuar më 25/06/2020, ora 12:32

Sipas ekspertit të transferimeve, Gianluca Di Marzio kanë mbetur vetëm edhe disa detaje të vogla për t’u zgjidhur që të finalizohet ky transferim Roma do ta kryejë këtë transferim pa shpenzuar asnjë cent, pasi kontrata e spanjollit skadon këtë sezon me ekipin e tij aktual Chelsea.Së fundmi, Pedro vazhdoi kontratën me Blutë deri në përfundimin e këtij sezoni dhe nga shtatori pritet ta vesh fanellën e Romës Këtë vit ai luajti 18 ndeshje duke shënuar 2 gola.