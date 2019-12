Për të ardhur keq, dëmtimi detyron Cekicin të mbyll vitin në kulmin e formës

Shtuar më 04/12/2019, ora 09:06

Endri Çekiçi është dëmtuar në ndeshjen e fundit që Olimpija Ljubjana fitoi në transfertë ndaj Bravo. Mesfushori me tipare sulmuesi i klubit slloven luajti rreth 20 minuta dhe më pas u zëvendësua, pasi nuk mund të luante.Klubi slloven ka bërë me dije se Çekiçi nuk do të luajë në ndeshjen e fundit me Domzale, duke mbyllur vitin jashtë fushës së blertë. Ende nuk jepen detaje mbi dëmtimin që pogradecari ka pësuar. Me shumë mundësi do të jetë gati për pjesën e dytë të sezonit, në muajin shkurt.Çekiçi është një nga lojtarët më të rëndësishëm të Olimpija Ljubjana , teksa vijon edhe sivjet të shënojë rregullisht. Mesfushori 23-vjeçar ka gjetur 7 herë rrugën e rrjetës, po aq sa shoku i tij i skuadrës, Menalo. Më shumë (16 gola) ka realizuar vetëm sulmuesi kryesor i slloven ëve, Vukusic.