Përballja me Arsenalin, milanistët plot shpresë

Shtuar më 23/02/2018, ora 20:28

Abate e sheh si diçka pozitive shortin e Europa League , ku Milani do të ketë punë me Arsenalin.Udhëtimi i Milanit në UEFA Europa League duhet të kapërcejë pengesën Arsenal, që premton të jetë një sfidë shumë e bukur me aromë Championsi, ashtu siç e komenton këtë përballje edhe menaxheri i klubit të kuqezinjve, Christian Abbiati shkruan ekspress.“Në San Siro e më pas në Emirates Stadium, do të jemi dëshmitarë të dy ndeshjeve plot sharm . Përballja me ta në këtë moment është diçka pozitive për ne. Ky grup mund t’ia dalë të bëjë gjëra të mira”, ka deklaruar Abate.