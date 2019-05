Përcaktohet data kur Juventusi do të zgjedhë trajnerin e ri

Shtuar më 23/05/2019, ora 10:30

Juventus është në kërkim të një trajneri të denjtë për ti udhëhequr bardhezinjtë drejt triumfit në Europë, aty ku vitet e fundit i kanë shkuar shumë pranë por kanë dështuar në finale.Shumë emra në listë lanë dalë pas shkarkimit të Massimiliano Allegrit, si Guardiola, Pochettono dhe Moourinho por deri më tani nuk ka asgjë zyrtare.Gjithsesi disa zëra besojnë se trajneri i ri do të prezantohet me 14 qershor.Pse kjo datë? Vetëm kjo datë është përjashtuar nga agjenda e vizitave të tifozëve në "J-Museum", aty ku mund të shikojnë klubin në brendësi, apo të shijojnë trofetë nga afër.Tifozët kanë vërejtur se të gjitha data janë të lira, por vetëm 14 qershori nuk është i lirë për të bërë vizita në "J-Museum", aty ku bëhen edhe konferencat për shtyp të klubit dhe të gjithë mediet në Itali janë duke shkruar se do të jetë pikërisht kjo data kur do të prezantohet trajneri i ri. /albeu.com/