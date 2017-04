Perez i "fiksuar" pas Dybalas-s, ofron dy yje për ta rrëmbyer

Shtuar më 24/04/2017, ora 17:36

Reali i Madridit është gati të bëjë çmenduri për të transferuar yllin e Juventusit, Paulo Dybala. Presidenti Florentino Perez është fiksuar pas sulmuesit argjentinas dhe kërkon që ta sjellë me çdo kush në sezonin e ardhshëm. Drejtuesit e klubit madrilen kanë menduar që të mos bëjnë ofertë me para, por do të bëjnë një propozim për shkëmbim lojtarësh. Për të bindur drejtuesit e Juventusit për të lënë të lirë "La Yoja"-n, pritet të ofrohen si shkëmbim James Rodriguez dhe Alvaro Moratën.Gjithsesi vështirë se Juventusi do të pranojë një ofertë për Dybala-n, pasi sapo ka rinovuar kontratën me të dhe e sheh dhe për shumë vite si pjesë të projektit të saj. /albeu.com/