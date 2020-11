Perez i ka të qartë dy objektivat e mëdha të merkatos

Shtuar më 12/11/2020, ora 10:53

Real Madrid do të përpiqet të nënshkruajë me Erling Haaland dhe Eduardo Camavinga gjatë merkatos së janarit, raporton RTVE.Sulmuesi i Dortmundit, Haaland thuhet se është shënjestra Nr.1 e Perezit, ndërsa Zinedine Zidane është një tifoz i yllit të Rennes, Camavinga . Mediat shkruajnë se Real Madrid është i gatshëm t’i ofrojë Dortmundit, 75 milionë euro plus Luka Jovic në huazim.Kurse në krahun tjetër, Rennes kërkon 60 milionë euro për të lënë të lirë mesfushorin Eduardo