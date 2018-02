Përfaqësuesja e Kosovës më datë 2 mars zyrtarizon trajnerin e ri

Shtuar më 21/02/2018, ora 21:43

Sekretari i Përgjithshëm i FFK-së, Eroll Salihu e ka konfirmuar se Kosova mund të bëhet me trajner me datën 2 mars Kryetari Vokrri është autorizuar pikërisht se ka shkuar në Zvicër apo edhe në shtetet tjera dhe është në finalizimin e këtij procesi”, ka thënë Salihu për Klan Kosova “Unë mendoj që në kuvendin e datës 2 mars kryetari ka dashur të nderojë anëtarët e Komitetit Ekzekutiv për ti lajmëruar definitivisht për emrin e trajnerit të ri dhe me këtë trajnerë do ti zhvillojmë dy duelet kontrolluese të muajit mars ”, u shpreh ai në fund. Kosova në muajin mars do të zhvillojë dy ndeshje miqësore ndaj Madagaskarit dhe Burkina Fasos. /albeu.com/