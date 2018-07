Përfundon gjyqi i Milanit në CAS, ja kur shpallet vendimi

Shtuar më 19/07/2018, ora 19:40

Sot në Lozanë të Zvicrës është mbajtur gjyqi në CAS për çështjen e Milanit. Klubi italian u dënua nga UEFA me 1 vit larg Kupave të Europës Por italianët nuk u kënaqën me këtë vendim dhe sigurisht që e apeluan. Ka zgjatur plot 8 orë gjyqi dhe Milan është paraqtiur me prova komplekse dhe të ngjeshura.Nga ana e klubit italian kanë folur plot 8 përfaqësues përkundrazi nga ana e UEFA-s vetëm 2 të tillë.Ndërkohë sipas “Sport Mediaset” vendimi pritet të merret që sot në darkë dhe do të publikohet nesër në mëngjes pas orës 11. Media të tjera italiane thonë se vendimi mund të bëhëet i ditur edhe sot.Ndërkohë në Milano janë të gjithë duke shpresuar se vendimi do të jetë në favor të tyre. Akoma dhe një lajm më i keq për milanistët është fakti se përjashtimi nga Kupat e Europës për një vit mund të jetë vendimtare në largimin e Donnarummas dhe Bonuccit. /albeu.com/