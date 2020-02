Përjashtimi i City-t nga Champions, Sterling vendos për të ardhmen

Shtuar më 17/02/2020, ora 11:20

Rahem Sterling duket se do ti qëndrojë besnik skuadrës së tij duke hedhur kështu poshtë zërat se pas dënimit të Cityt nga UEFA anglezi po mendonte largimin.Bota e futbollit u trondit të premten kur kampioni i Premierligës u pezullua me dy vjet nga pjesëmarrja në garat evropiane dhe u gjobit me 30 milionë euro për shkelje serioze të rregullave të fair-play’t financiar.Por City ka paralajmëruar luftë të rreptë ndaj UEFA-s duke e çuar çështjen në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv.Nëse ankesa e City ’t ndaj vendimit të UEFA-s nuk pranohet nga gjykata, atëherë mungesa e të ardhurave nga pjesëmarrja në Ligën e Kampionëve do të lërë hendek të madh në financat e klubit në dy vjetët e ardhshme, që do të nënkuptonte rreth 200 milionë euro humbje.Kjo do të kishte ndikim negativ në klub , për shkak të pagave shumë të larta të futbollistëve si Sterling , Kevin De Bruyne dhe Sergio Aguero.Disa lojtarë mund edhe të bëjnë trysni për t’u larguar sepse ngurrojnë të luajnë në një klub që nuk merr pjesë në Ligën e Kampionëve dy sezone radhazi, e cila vlerësohet si gara më e mirë e nivelit më të lartë në futboll.Por Sterling , megjithatë, duket se nuk e ka ndërmend të lëviz vendi.Duke folur për Daily Mirror, menaxheri i Sterling , Aidy Ward ka thënë: Raheem është i përqendruar vetëm në Manchester City dhe nuk do të shpërqendrohet nga asnjë thashethem për transferim në ndonjë klub tjetër për momentin”.