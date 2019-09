Përplasja e "shtatave": Kush do të lerë gjurmë në derbin e Madridit

Shtuar më 28/09/2019, ora 10:01

Dy shtatëshe do të përballen me njëri tjetrin sonte në “Wanda Metropolitano”.E gjithë vëmendja në derbin Madridit pritet të jetë sonte te Joao Felix i Atletico Madridit Hazard i Real Madridit Lojtarët në fjalë zëvendësuan Antoine Griezmannin, respektivisht Cristiano Ronaldon, duke marrë numrat e tyre dhe sonte do të tentojnë të lënë gjurmë në derbin João Félix Sequeira (19 vjet) dhe Eden Michael Hazard (28) gjithashtu do të tentojnë të bëjnë atë që dikur bënin nëpër derbi Fernando Torres dhe Raúl (shtatëshe tjera). Joao tashmë e di ndjenjën e të shënuarit në derbi, edhe pse ishte vetëm miqësore.Lojtari që është blerë për 127 milionë euro shënoi kundër Realit në miqësoren që u zhvillua në Amerikë, derisa Hazard vazhdon të luftojë për të gjetur më të mirën.Në 6 ndeshje deri më tani në La Liga, Joao ka realizuar dy gola dhe ka dhuruar një asist, derisa 100 milionëshi, Hazard , vazhdon të kërkojë golin e parë me Los Blancos dhe do të tentojë të gjejë sonte në derbin Zidane ka mbetur i impresionuar me paraqitjen e Hazardit në fitoren 1-0 kundër Sevillas dhe ka besim te Eden se edhe sonte do të dhurojë atë që presin të gjithë.