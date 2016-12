Pescara s'e do më, rikthehen Manajn tek Interi

Shtuar më 26/12/2016, ora 16:07

U largua për të fituar eksperiencë, por jo vetëm që nuk e ka fituar , por tashmë nuk bën pjesë as në planet e një skuadre të vogël si Pescara.Sulmuesi shqiptar është aktivizuar shumë pak nga trajneri i Pescarës Massimo Oddo në ndeshjet e fundit dhe gjasat më të mëdha janë që 19-vjeçari nga Lushnja të largohet në merkaton e janarit nga skuadra abruceze edhe kontrata e huazimit përfundon në verën e ardhshme.Duke u bazuar edhe te lajmet që raportojnë mediat italiane, në janar ai do të rikthehet te Interi që është klubi që zotëron kartonin e lojtarit.Mbetet për tu parë nëse Manaj do të qëndrojë te zikaltërit në pjesën e mbetur të këtij sezoni apo do të huazohet te një tjetër skuadër.Në Serinë A, interes për 19-vjecarin ka shfaqur Empoli skuadër tek e cila militon edhe futbollisti tjetër i kombëtares kuqezi Frederik Veseli. Rey Manaj në këtë sezon është aktivizuar në 12 ndeshje me Pescarën në Serinë A duke realizuar dhe 2 gola, një ndaj Sassuolos dhe një tjetër ndaj Genoas.