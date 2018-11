Pesë gjërat që Reali duhet të bëjë para ndeshjes me Romën

Shtuar më 26/11/2018, ora 22:40

Trajneri i Real Madridit , Santiago Solari ka lënë shumë gjëra për t’u debatuar sidomos pas humbjes kundër Eibarit të shtunën.Humbja e së shtunës në La Liga kundër Eiberit ndali ringjalljen e Real Madridit nën urdhrat e Santiago Solari dhe Los Blancos përsëri po dyshohet se janë kthyer në krizë. Para ndeshjes së të martës në Ligën e Kampionëve kundër Romës, argjentinasi duhet të mendojë s’e paku pesë ndryshime...• Bale të kthehet në formë-ose të rri në bankëPasi ka startuar në katër nga pesë ndeshjet e Solarit-ka munguar vetën në ndeshjen e Kupës së Mbretit në Melilla-Gareth Bale e ka gëzuar statusin e mbrojtjes nën trajnerin e ri. Ai e humbi topin 21 herë në ndeshjen kundër Eibar, e fitoi vetëm njëherë dhe kishte vetëm dy tentime për gol në ndeshjen të cilët ata e humbën. Ai luajti 90 minuta. Vërejtjet e Solarit për lojtarin duket se janë vetëm fjalë. Vetëm Zinedine Zidane ja ka dal që ta lërë atë në bankë.• Të startosh me AsensionMarco Asensio është një lojtar tjetër që duhet të kritikohet, pas një paraqitje në të cilën ai bëri më së paku pasime nga të gjithë lojtarët e tjerë të formacionit kryesor (21 ku 16 ishin të suksesshëm). Ai startoi pas dy ndeshjeve në bankë-që erdhi pasi që tha se skuadra duhet të këtë një peshë më të madhe të përgjegjësi-por sulmuesi edhe njëherë dështoi për të treguar vlerat e tij dhe nëse vazhdon kështu ai do të largohet. Lucas Vazquez pritet që të startojë në krah.• Mungesa e Casemiros, sfidëNjë lëndim do ta mbajë jashtë Casemiron deri në mes të dhjetorit dhe Solari ka vendosur Dani Ceballos në atë pozitë që luajti në Eibar që nuk ishte e tij. Ai rimori posedimin nëntë herë, por u mposhtë shumë në disa duele në mesfushë duke fituar vetëm 30 për qind të dueleve. Zëvendësimi natyral i Casemiros është Marcos Llorente, i cili po ashtu është jashtë, me Fede Valverde, i cili nuk ja doli të jetë as në bankë. Trajneri i Madridit duhet që edhe ata ti këtë në skuadër.• Problemi IscoIsco ka qenë zëvendësues në pesë ndeshjet e Solarit. Nën Julen Lopeteguin, andaluzioni ka luajtur 50 për qind të kohës së ndeshjeve të Madridit (Ai ishte lojtari i 13 që luajti më shumti në grupin), por ka qenë startues në disa ndeshje si në Super Kupën e UEFA’së, kundër Romës, Barcelonën. Kur drejtues i skuadrës ishte Solari, Isco ka luajtur vetëm 11 për qind të minutave për Los Blancos dhe është në vendin e 18 si lojtari që i jepet përparësi për të startuar në skuadër.• Forcimi i mbrojtjes19 gola të pësuar në La Liga është rekordi më i keq i Real Madridit në këtë fasë të sezonit në ligë në dekadën e fundit. Solari duhet thjesht ta forcojë skuadrën në mbrojtje. Në dy ndeshjet e kaluara, kundër Celtas dhe Eibarit, kampionët europianë nuk kanë pësuar më shumë se pesë ndeshjet. Kur jemi të mbrojtja, 42 vjeçari i ka bërë thirrje skuadrës së tij që ti tregojë “topat” dhe mos të rri si në shtëpi.