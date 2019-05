Piatek: Shpresat për Championsin i kishin te Juventusi

Shtuar më 20/05/2019, ora 23:40

Krzysztof Piatek shpresonte që Juventusi t’ia zgjaste dorën Milanit për Ligën e Kampionëve duke e mposhtur Atalantan, që në fund barazoi 1-1 në "Allianz Stadium".I rikthyer te goli në fitoren 2-0 ndaj Frosinone, sulmuesi, Krzysztof Piatek pas atij ‘agjërimi’ që zgjati nga 6 prilli, foli për momentin që po përjetojnë kuqezinjtë.Edhe pse është e vështirë, Milan ka akoma një shans për të siguruar vendin e kartë dhe njëherësh biletën për në Champions League.Ai shpresonte që Juventusi t’ia zgjaste dorën, duke e mposhtur Atalantan, por kjo nuk ndodhi, pasi "Zonja e Vjetër" barazoi 1-1 në “Allianz Stadium”, madje ishin duke humbur deri 10 minuta para fundit të takimit. Champions League? Jemi vetëm një pikë pas Inter dhe Atalanta. Gjithçka është e mundur, por më parë duhet të fitojmë ndaj Spal. Shpresoja që Juventus të mundte Atalantën", tha Piatak."Goli pas një kohe? Sigurisht që ndihem më mirë pasi shënova. Jam i lumtur edhe për faktin që fituam, që është edhe gjëja më e rëndësishme", deklaroi polaku."30 gola? Ishte e vështirë të besohej. Mbërrita nga kampionati polak, Seria A është më e vështirë por rezultati është i shkëlqyer. Shpresoj të bëj edhe më mirë", shtoi ai.Pavarësisht se Milani rrezikon të mbesë pa Champions , ai duket se nuk është duke menduar për ndonjë largim, që në të kaluarën lidhej me Real Madridin e shumë klube tjera, para se t’i bashkohet kuqezinjve.“E ardhmja? Nuk mendoj për të ardhmen”, u përgjigj sulmuesi i Milanit. Piatek është duke shijuar sezonin më të mirë në karrierë.Një xhiro para fundit të edicionit, i pari për të në Serie a – ai ka shënuar 30 gola në 41 paraqitje në të gjitha garat.19 prej tyre kanë ardhur në 21 ndeshje me Genoan, 11 në 20 ndeshje me Milanin, i cili iu bashkua kuqezinjve në janar.