Pioli: Ibrahimovic? Babagjyshi i Vitit të Ri vjen në 25 dhjetor

Shtuar më 08/12/2019, ora 12:22

Në prag të ndeshjes në transfertë kundër Bolognas, trajneri Pioli ka folur për mediat në Milanello. Trajneri i Milanit ka treguar për 'Milannews.it', situatën ku ndodhet 'Djalli' për momentin si dhe nëse në janar do ta shikojmë Ibrahimovic me fanellën kuqezi. Ibrahimovic ? Babagjyshi i Vitit të Ri vjen në 25 dhjetor. Ju keni folur për këtë temë që në tetor. Nëse unë dëshiroj një dhuratë sot, janë vetëm tre pikët me Bolognan. Për momentin jemi të përqendruar te sfida e sotme," deklaron Stefano Pioli Sipas mediave në Itali, kuqezinjtë kërkojnë vetëm gjigantin suedez dhe nuk kanë asnjë plan B për merkaton e janarit. Milanezët vijnë pas një fitore shumë të rëndësishme me Parmën dhe do të përpiqen të vazhdojnë serinë positive dhe ndaj Bolognas.