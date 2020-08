Pioli iu jep shpresë tifozëve të Milanit: Do të kualifikohemi në Champions

Sezoni i shkuar duhet harruar dhe një i ri do të nisë, me objektiva për t’u arritur.Për mikrofonat e Milan TV, trajneri i Milanit, Stefano Pioli foli në 360 ° në funksion të sezonit të ardhshëm.“Qasja e duhur është të fillosh nga e para, në kuptimin që të gjithë në renditje do të fillojnë në të njëjtin nivel. Ne duhet të kujtojmë mirë se çfarë ne ndërtuam së bashku : idetë, filozofinë që krijuam dhe dëshirën për të qenë së bashku në Milanello. Jemi një ekip i ri që nuk ka qenë së bashku për një kohë të gjatë, kemi hedhur bazat dhe tani duhet të përmirësohemi më tej”.“Ekziston një harmoni e shkëlqyeshme. Ne të gjithë jemi duke punuar që të përpiqemi të kemi ide të qarta, ne e dimë se ku duhet të përmirësojmë ekipin. Klubi po përpiqet të përforcojë skuadrën. Merkato, për fat të keq, do të jetë e gjatë, por kur të ketë këtë ndarje të qëllimeve do të ketë të dy shpresojnë të jenë në gjendje të punojnë më së miri”.“Objektivi? Është e drejtë që tifozët të na kërkojnë të kualifikohemi në Champions League, sepse Milani ka humbur shumë kohë. Do të duhet të punojmë mirë dhe të fillojmë kampionatin në mënyrën më të mirë të mundshme për të fituar vetëdijen dhe për të përmirësuar pozicionin e sezonit të kaluar”.