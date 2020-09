"Pirlo është mjeshtër"

Shtuar më 07/09/2020, ora 18:57

Weston McKennie amerikani i parë që do të mbajë veshur fanellën e Juventusit, është prezantuar si futbollisti më i ri i bardhezinjëve.Kartoni i 22-vjeçarit i kushtoi arkave të klubit bardhezi 4,5 milionë euro për huazimin nga Schalke 04 për një sezon, ndërkohë që Juventusi ka të drejtën e blerjes së tij për 20 milion euro.McKennie nuk e fshehu krenarinë që do të jetë amerikani i parë që do të mbajë veshur fanellën e kampionëve të Italisë në konferencën e prezantimit.“Ndodhi gjithçka brenda dy javëve. U lumturova kur mora vesh për interesimin e Juventusit. Entuziazëm i madh, e doja me çdo kusht kalimin te ky klub. Është krenari të jem amerikani i parë që luan me Juventusin. Jam i nderuar që do të luaj me bardhezinjtë. Ky klub është shumë i famshëm në SHBA, do të përpiqem edhe unë të promovoj edhe më shumë markën e Juves në vendin tim. Drejtuesit nuk patën probleme për të më bindur të vija këtu.Trajneri? Pirlo është një mjeshtër, është një ëndërr e kthyer realitet fakti që do të mësoj shumë nga ai dhe do të luaj me lojtarë të kalibrit të madh. Marrja dhe qarkullimi i topit është një pikat e mia më të forta. Kam biseduar me Pirlon, më ka thënë që i pëlqen stili im i lojës dhe aftësia për të rikuperuar topa. Kemi rënë dakord për pozicionin ku do të aktivizohem dhe ku do të lëviz.