Pirlo kritikon ashpër Juventusin: Ekip pa identitet në fushë

Shtuar më 21/02/2019, ora 11:57

Ish-mesfushori i Juventusit Andrea Pirlo ka kritikuar ashpër performancën e bardhezijve të cilët humbën dje 2-0 nga Atletico Madrid. Dukej një ekip i vogël në fushë, lojtarët sikur donin të kalonin minutat me zor", tha Pirlo "Është normale që të ketë presion kur ju të luan për objektiva kaq madhore, por lojtarët duhet të reagonin tha ish-mesfushori i Milanit dhe Juventusit, u shpreh Italiani."Për fat të keq pashë një ekip pa personalitet, me pak dëshirë për të luajtur futboll, edhe Allegri ishte i dorëzuar teksa dukej sikur ai po kërkontë të kalonin me zor minutat./albeu.com/