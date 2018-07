Pirlo: Ronaldo mund të ndihmoj Juventusin të fitoj Champions Leaguen

Shtuar më 23/07/2018, ora 23:00

Andrea Pirlo beson se Cristiano Ronaldo do të bëjë diferencën tek Juventusi në Champions League. Ronaldo mund ta sjellë atë diçka shtesë, që Juventusi ka nevojë," tha ai për Sky Sport Italia."Jam i lumtur që një kampion i madh i është bashkuar Juventusit. Blerja e një lojtari si ai nuk ju fiton vetëm Championsin, por ju merrni shumë më afër tij. Ronaldo mund të ndihmoj Juventusin të fitojë Champions Leaguen."Ai është një lojtar i lartë, ai do të bëjë dallimin dhe do të shohim diçka të bukur", u shpreh Pirlo . /albeu.com/