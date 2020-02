Pjaniç kryen ekzaminimet, Juventusi i trembet një mungese disa javore

Shtuar më 17/02/2020, ora 13:54

Miralem Pjaniç luajti vetëm 8 minuta në sfidën e djeshme ndaj Brescias, pasi ndonëse erdhi nga stoli, një problem në aduktorë e detyroi të kërkojë zëvendësimin dhe t’i lërë vendin uellsianit Aron Ramsey.Paraditen e sotme mesfushori boshnjak është paraqitur në qendrën mjekësore të klubit bardhezi, për të kryer ekzaminimet e nevojshme, ndërsa në pritje të përgjigjes zyrtare, te Juventus i tremben një ndalese të Pjaniç në këto momente.Kjo pasi deri më 21 mars Juventusin e pret një kalendar mjaft i ngjeshur prej plot 8 ndeshjesh në vetëm 28 ditë, mes të cilave dy përballjet me Lyonin në Champions, sfida me Interin në kampionat dhe takimi me Milanin në Kupën e Italisë.Deri tani Pjaniç është dëmtuar tre herë për të njëjtin problem , në shtator, tetor dhe dhjetor, dhe në të gjitha rastet është kthyer që në ndeshjen e radhës në fushë, por këtë herë situata duket më e komplikuar, ndaj një përgjigje finale pritet vetëm pas kryerjes së ekzaminimeve./ss/