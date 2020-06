Plagoset me armë të ftohta shoku i skuadrës së Rooney

Shtuar më 30/06/2020, ora 14:23

Mbrojtësi i Derby County, Andre Wisdom , shok skuadre me Wayne Rooney , është shtruar me urgjencë në spital pasi u plagos me thikë.27-vjeçari i cili aktualisht është pjesë e Derbit në Championship, u sulmua në Toxeth teksa kishte shkuar për të vizituar familjen e vet, pas fitores kundër Riding në fundjavë me rezultatin 2-1. Derby ka konfirmuar se “plagët e marra kanë bërë që lojtari të përfundojë në spital, ku është në gjendje të qëndrueshme”."Shërohu (bëhu mirë) sa më shpejt, Uis”! Wisdom ishte në shtëpinë e tij në Merseyside, natën e së shtunës, pas fitores 2-1 të Derby kundër Reading", shkruan klubi.