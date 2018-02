Plas sherri tek Bayern, Lewandowski dhe Hummels kacafyten me njëri-tjetrin

Shtuar më 28/02/2018, ora 18:15

Stërvitja e sotme e Bayern Munich nuk ka qenë e mirë për trajnerin Jupp Heynckes, i cili është dashur të merret me sulmuesin polak, Robert Lewandowskind dhe mbrojtësin gjerman, Mats Hummels Një gol i pranuar në një ndeshje të kaluar ka qenë pikë sherri në mes të Robert Lewandowskit dhe Mats Hummels në stërvitjen e sotme.Të dy futbollistët kanë akuzuar njëri tjetrin për atë gol dhe në fund e kanë përfunduar stërvitjen pa u pajtuar njëri me tjetrin.Sipas të përditshmes spanjolle AS, ky është një lajm shumë i mirë për Realin, që është duke tentuar transferimin e sulmuesit polak. /albeu.com/