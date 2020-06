Platini sërish në telashe, Prokuroria zviceriane e akuzon për tre shkelje

Shtuar më 26/06/2020, ora 19:55

Mishel Platini u përjashtua me katër vite nga futbolli në vitin 2015 për korrupsion, por mesa duket telashet nuk paskan fund për francezin. Ish-kreu i UEFA-s në vitet 2007-2015 ështa akuzuar sërish nga organet në Zvicër. akuzohet për keqmenaxhim dhe shpërdorim detyre nga kryeprokurori i Zvicrës. Hetimet po kryhen edhe për ish-kreun e FIFA-s Sep Blater. Shkak i kësaj akuze janë 2 milion franga që Platini mori nga FIFA në vitin 2011.“The Associated Press” raporton se akuzat janë shkruar që me datë 5 qershor në letrën e prokurorit Tomas Hodbrand. Platini mohon akuzat ku ai akuzohet për keqmenaxhim, shpërdorim , dhe falsifikim.