Po bën mirë te Wolves, United në sulm për 23 vjeçarin

Shtuar më 23/02/2020, ora 10:32

Manchester United interesohet për 23-vjeçarin e Wolves Diogo Jota , këtë e raporton italiania calciomercato.Raporti detajon se si Djajtë e Kuq kanë kohë që vëzhgojnë sulmuesin dhe vlerësojnë paraqitjet e tij konstante me Wolves Jota , i cili ka një kontratë deri më 2022 me klubin anglez, ka 33 paraqitje në të gjithë kompeticionet dhe ka shënuar 12 gola . Ai shënoi një tripletë ndaj Espanyol në Europa League të enjten e kaluar. Jota do ta përforconte sulmin e dobët të United , që aktualisht po luan pa Marcus Rashford-in e dëmtuar