Po kalon një moment magjik, Durmishaj pranë gjigandit grek

Shtuar më 09/02/2019, ora 11:07

Firoin Durmishaj po kalon një formë të jashtëzakonshme me skuadrën e Panioniosit në Greqi. Nga paraqitjet e mira në fushë ai ka rënë në sy të skuadrës më të madhe të greqisë Olympiakosit.Klubi nga pireu është gati të paguajë 400 mijë euro për të. Ai do të qëndrojë deri në fund të sezonit te ekipi i tij aktual Panionios dhe më pas do të bashkohet me Olimpiakosin.Lajmi konfirmohet nga portali “to 10.gr”. Olimpiakosi ka pasur interesim edhe vitin e shkuar për Durmishajn, por tashmë duket se gjithçka është afër. /albeu.com/