Po ky a është zëvendësuesi ideal nëse Neymari largohet?

Shtuar më 25/07/2017, ora 12:38

La Gazzetta dello Sport tregon se Lorenzo Insigne do të jetë në planet e Barcelonës nëse Neymar da Silva largohet nga klubi katalanas.Karriera e lojtarit menaxhohet nga Mino Raiola. Barcelona do të tentojë ta nënshkruajë atë së bashku me Philipe Coutinhon, përcjell Albeu.com.Katalanasit nuk kanë kontaktuar askënd momentalisht asi shpresojnë që Neymar do të qendrojë. /albeu.com/