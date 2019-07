Ç’po ndodh te Realin? Zidane nuk shkon fare në dhomat e zhveshjes pas ndeshjes me Atleticon

Shtuar më 27/07/2019, ora 19:56

Zinedine Zidane nuk u kthye në dhomën e veshjes së Real Madridit pas humbjes 7-3 nga Atletico Madrid në New Jersey.Diego Costa shënoi katër herë dhe u largua nga loja me karton të kuq së bashku me Carvajal pas një përleshjeje në mes dy futbollistëve.Dhe sipas AS, Zidane ishte aq i mërzitur nga mënyra në të cilën Real humbi saqë nuk u kthye prapa në dhomën e zhveshjes pas ndeshjes për të folur me lojtarët e tij, transmeton Indeksonline.Megjithë humbjen e thellë, Zidane tha se nuk ishte i shqetësuar, por ishte i “lënduar” nga paraqitja e lojtarëve të tij.“Ishte një lojë e keqe dhe tani duhet të përqendrohemi në atë që gabuam, kështu që mund të përpiqemi dhe të sigurohemi që nuk do të ndodhë përsëri në ndeshjen e ardhshme”, u tha ai gazetarëve pas ndeshjes së International Champions Cup.“Unë jam i bindur se do të kemi një sezon të mirë, kjo nuk do të ndryshojë atë që ne jemi duke kërkuar për të arritur këtë sezon , lojtarët nuk po më lënë poshtë, ne jemi duke u përgatitur për sezonin e ri dhe ne duhet të qëndrojmë të qetë. Duhet të jemi gati kur LaLiga të vijë ” përfundoi francezi.