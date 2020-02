Po zhvillon një super sezon, Immobile: Po përpiqem të shkëputem nga Ronaldo dhe Lukaku

Shtuar më 17/02/2020, ora 09:39

Lazio ka arritur të fitojë mbrëmë një nga ndeshjet më të rëndësishme te sezonit, atë përballë një kundërshtari direkt si Interi.Ylli i lacialeve, që edhe shënoi golin e fitores, Ciro Immobile ka thënë se ky sukses është falë të gjithë grupit."Jam shumë i kënaqur me punën e bërë. Goli i tretë do të kishte shërbyer, por ne ishim të lodhur pasi dhamë shumë gjatë dy fraksioneve të lojës. Në pjesën e parë do të kishim merituar më shumë, por pastaj ishim shumë mirë në kthimin e disavantazhit. Ne jemi një familje e vërtetë, duhet të vazhdojmë kështu. Në fushë gjithmonë bëjmë më të mirë n me intensitet të madh, jemi të kënaqur sepse çdo anëtar i ekipit është i gatshëm të ndihmojë shokun e tij", ka thënë Immobile pas ndeshjes."Prej disa kohësh ne kemi ndjerë ngrohtësi të madhe nga njerëzit për atë që i japim fanellës në fushë: mbështetja e njerëzve na ngarkon shumë, në çdo garë. Nga vendndodhja nuk është kurrë e lehtë të shënosh, por sot shkoi mirë. Kur golat e mia janë të nevojshme për të fituar ato kanë një peshë të ndryshme pavarësisht nga renditja e golashënuesve. Unë gjithmonë përpiqem të shkëputem nga përpara si Cristiano Ronaldo dhe Romelu Lukaku, por falë gjithë skuadrës ne po bëjmë gjëra të jashtëzakonshme", përfundoi italiani. Immobile aktualisht është golashënuesi më i mirë në Serie A me 26 gola.