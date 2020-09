Pochetinno për Messin: Do të jetë futbollisti më i mirë edhe në Premier League

Shtuar më 03/09/2020, ora 13:03

Trajneri Mauricio Pochettino ka thënë se Lionel Messi do të ishte më i miri në çdo ligë dhe mund të shkëlqejë nëse transferohet në Premier League.Argjentinasi i ka thënë Barcelonës se ai dëshiron të largohet pas një sezoni të tmerrshëm në "Camp Nou" ku ata humbën titullin e ligës ndaj Real Madridit dhe u shkatërruan 8-2 nga Bayern Munchen në çerekfinale të Ligës së Kampionëve.Ai është gjithashtu i pakënaqur me komentet publike të bëra nga presidenti Josep Maria Bartomeu dhe dështimi i klubit për të ri-nënshkruar me Neymarin.Sidoqoftë, Pochettino mendon se, nëse Man City nënshkruan Messin, argjentinasi do të ketë një sukses të padiskutueshëm në Angli."Çdo gjë mund të ndodhë. Messi do të luajë ku të dojë; në Spanjë ose Ligën Premier ", ka thënë fillimisht Pochettino për Ole."Ai është gati të jetë më i miri në çdo kampionat", përfundoi trajneri argjentinas.