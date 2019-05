Pochettino ndryshon mendim: Unë dua të qëndroj te Tottenham

Shtuar më 24/05/2019, ora 15:30

Disa javë më parë Maurico Pochettino dukej i vendosur ti thoshte lamtumirë Tottenhamit pas Ligës se Kampioneve.Por sot Pochettino duket se synon të qëndrojë te Tottenham . Të paktën kjo është ajo që tha trajneri Spërsave në një intervistë për "TalkSport", shkruan Albeu.com. Pochettino i tërhoqi deklaratat e tij të kohëve të fundit duke i qëndruar besnuk skuadrës lodineze: "Unë dua të rri këtu - tha ai gjatë intervistës -. Sot për mua Tottenham është klubi më i mirë në botë.Megjithatë, përkundër thashethemeve që vazhdojnë ta largojnë nga Tottenhami, Pochettino ka zbuluar se ai do të diskutojë të ardhmen e tij me klubin pas përfundimit të Ligës së Kampionëve kundër Liverpoolit:"Tani duhet të mendojmë vetëm për finalen - th ai - ne do të flasim për të ardhmen ", shtoi trajneri i Argjentinës. "Unë do të takohem me presidentin Daniel Levy për të mësuar rreth ideve të tij dhe për të ndërmarrë hapin tjetër". /albeu.com/