Pogba çon ndermend rikthimin tek Juventus, problem paga e tij

Shtuar më 23/02/2018, ora 13:49

Paul Pogbas dhe Manchester Unitedit janë në krisje me njëri tjetrin dhe raportime të mediave raportojnë se një mundësi që ai të rikthehet tek Juventusi ekziston, por kjo marrëveshje ka shumë pak gjasa të ndodh.Transferimi i tij kushtoi plot 105 milionë eurosh plus 20 milionë tjera euro shtesë në bonuse, duke quar tarifën në 125 milionë euro . Por lënja si rezervë e kanë çuar francezin në qendër të thashethemeve që francezi do të largohet në fund të sezonit.Sipas gazetës francez L’Equipe, ka pasur një klauzolë në marrëveshjen që e mori Pogba tek Old Trafford, gjë që do t’i lejojë Juventusit të blejë atë për rreth 60 milionë euro pas një kohe.Edhe nëse i bashkohet Juventusit paga prej 12 milion ëstë e përballueshme në Torino dhe nuk është e sigurt që Zonja e Vjetër do ta merrte atë pasi ai e shtyu për të shkuar në Angli./albeu.com/