Pogba rikthehet në Torino: Te Juventus ndihem si në familje

Shtuar më 21/05/2019, ora 11:41

Paul Pogba është rikthyer ne Torino për të festuar pensionimin në futboll të Andra Barzaglit.Mesfushori i Manchester United , sipas Tuttosport, mbet sërish i lidhur me Juventusit: "Këtu unë jam si në familje ", tha Pogba Vështirë që Pogba të rikthehet te Juventus , por nëse ka një çarje te francezit me Manchester Juventus do të përpiqet për të rikthyer mesfushorin. /albeu.com/