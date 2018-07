Pogba te Barcelona, merr "ok" edhe nga Messi

Shtuar më 20/07/2018, ora 12:00

Paul Pogba është bërë një emër shumë i lakuar në këtë merkato.Pavarësisht zhgenjimit në Premier League me United Pogba ka bërë një paraqitje të mrekullueshme në Botëror për Francën.Kjo paraqitje e mirë i ka shtuar vlerat lojtarit dhe sipas "Don Balon" ai do të transferohet te klubi i Barcelonës të cilët janë akoma në kërkim të një mesfushori pas largimit të Iniestast.Interisimi i Barcelonës vazhdon edhe më tej pas pëlqimit të Lionel Messit për Pogban, madje edhe vetë Pogba ka deklaruar se do ishte shumë i lumtur të luante përkrah Messit.Problemi mbetet vetëm shuma që Manchester United kërkon për shërbimet e Pogbas., 150 milion euro që mendohet se Barcelona nuk është ende e gatshme ti paguaj. /albeu.com/