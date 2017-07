Polakët fyejnë keq Sadikun: Komunist

Shtuar më 14/07/2017, ora 22:34

Transferimi i Armando Sadikut te skuadra e Legias së Varshavës ishte disi i papritur për opinionin sportiv dhe reagimet pas kësaj lëvizjeje nuk munguan.Pavarësisht se vetë Sadiku u shfaq mjaft i lumtur për skuadrën e re ku do të luajë, në Poloni duket se nuk po e presin me shumë entuziazëm.Portali polak “ Interia ” i ka kushtuar sulmuesit një shkrim të veçantë ku diskuton bindjet e tij politike duke e cilësuar si komunist Në artikull përmendet mbështetja e hapur e Sadikut për krahun e majtë të politikës shqiptare, më saktësisht Partinë Socialiste, për të cilën ka dalë dhe publikisht duke bërë fushatë.Me anë të këtij shkrimi, “ Interia ” informon fansat e Legias së Varshavës se Partia Socialiste e Shqipërisë është pasuesja e Partisë së Punës së drejtuar nga Enver Hoxha, e cila e mbajti vendin nën një sistem diktatorial komunist për 45 vite.Në këtë shkrim përmendet se përfshirja e Sadikut në fushatën elektorale e tronditi imazhin e tij në Shqipëri, edhe pse ai është një nga heronjtë e kombëtares në EURO 2016 me golin e realizuar ndaj Rumanisë.Gjithashtu “ Interia ” përmend transferimin e dështuar të Sadikut në Greqi te skuadra e Panathinaikosit për shkak të videos me Andi Lilën ku talleshin me besimin fetar të krishterë.Në lidhje me bindjet politike të Sadikut mediat polake kanë pyetur edhe trajnerin e Legias , Jaxhek Magiera, i cili nuk ka dashur të komentojë gjatë duke thënë se interesohet vetëm për aftësitë futbollistike të sulmuesit shqiptar. /albeu.com/