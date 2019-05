Porto nuk e fitoi dot Kupën, por gjesti i Soares bën Casillas të shpërthej në lot (VIDEO)

Shtuar më 25/05/2019, ora 23:54

Është luajtur sot finalja e Kupës së Portugalisë mes Porto -s dhe Sporting Lisbone, me këta të fundit që kanë arritur të fitojnë trofeun pas gjuajtjes së penalltive, teksa koha e rregullt dhe ajo shtesë është mbyllur me rezultatin 2-2. Porto ka kaluar në avantazh në minutën e 41-të falë golit të Tiquinho Soares , i cili ka festuar me një fanellë të Iker Casillas . Ish-portieri i Real Madrid , i cili ka pësuar një infarkt 1 majin e kaluar, ka qenë i pranishëm në stadium dhe është kapur menjëherë nga telekamerat.Spanjolli ka kërkuar të mbulohej me strehën e kapelës, por nuk ka arritur të fshehë mallëngjimin dhe lotët e tij.