U gjet trupi: Postimi prekës i motrës së Sala

Shtuar më 08/02/2019, ora 09:39

Motra e futbollistit Emiliano Sala e cila ishte njeriu kryesor që bëri thirrje autoriteve të ekip shpëtimit për gjetjen e vëllait të saj, ka reaguar në rrjetin social Instagram me një dedikim prekës për Sala "Shpirti yt do të shndritë në shpirtin tim përgjithmonë, duke më ndriçuar për aq sa ekzistoj. Të dua, tito", shkruan Romina. Avioni me të cilin udhëtonte Sala u rrëzua në det mbrëmjen e 21 janarit ku së bashku më të udhëtonte dhe piloti David Ibbostson ky i fundit ende nuk i është gjetur trupi. /albeu.com/