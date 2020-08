Pothuajse zyrtare, Milani transferon xhevahirin e Serie A

Shtuar më 30/08/2020, ora 23:39

Sandro Tonali do të vishet kuq e zi në sezonin e ardhshëm. Milani ka arritur marrëveshje me Brescian për transferimin e mesfushorit që ka qenë shumë i kërkuar në merkato.Paolo Maldini dhe Celinio janë takuar gjatë mbrëmjes dhe e kanë finalizuar marrëveshjen. Milani do t’i paguaj Brescias 10 milionë për huazim një vjeçar me të drejtë blerje për 20 milionë euro Lojtari do të nënshkruaj një kontratë pesë vjeçare me një pagë 2.2 milionë euro Në garë për Tonalin ishte edhe Interi por lojtari preferoi të transferohet te Milani