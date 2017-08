Prekëse/ Messi i uron fat Neymarit në aventurën e re

Nëpërmjet Instagram personal, Lionel Messi uron Neymarin me një mesazh.Argjentinasi është i vetëdijshëm që braziliani nuk do të përbëjë më treshen e sulmit MSN dhe ka menduar që këtë ta kalojë me një urim. "Ishte një kënaqësi e madhe për të ndarë të gjitha këto vite me ju, shoku Neymar . Ju uroj fat në këtë fazë të re të jetës tuaj, shihemi.", përcjell Albeu.com. Neymar nesër do të kryejë vizitat mjekësore dhe të premten do të zyrtarizohet si blerja më e shtrenjtë e historisë së futbollit. /albeu.com/